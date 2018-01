Kosovo: petizione per ratifica accordo confini con Montenegro e abbandono piani abolizione Tribunale speciale Uck

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 8 mila cittadini kosovari hanno siglato una petizione nella quale invitano il governo di Pristina a procedere senza ulteriori esitazioni con due delle più pressanti richieste della comunità internazionale: la ratifica dell'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro e l'abbandono dei piani per l'abolizione del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Secondo l'agenzia di stampa macedone "Mia", nella petizione, firmata anche da diversi parlamentari ed ex ministri, si sottolinea come "il paese è davanti al rischio di rimanere isolato nella comunità internazionale". Come annunciato dai promotori dell'iniziativa, la petizione sarà inviata all'Assemblea nazionale di Pristina come prova che "il coraggio dei cittadini è molto più importante del coraggio delle tribù e dei parenti". Nei giorni scorsi la comunità internazionale, guidata dal Dipartimento di Stato Usa, ha duramente condannato i piani del parlamento di Pristina per abolire il Tribunale speciale istituito nel 2015 per processare i vertici militari dell'Uck autori di presunti crimini di guerra nel conflitto con la Serbia nella fine degli anni Novanta. Tra i possibili indagati dal Tribunale speciale anche leader politici kosovari, quali l'attuale premier Ramush Haradinaj e il presidente Hashim Thaci. (segue) (Kop)