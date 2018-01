Serbia: patriarca Irinej, non potremo mai cedere il Kosovo (3)

- In precedenza il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha sostenuto che il dialogo interno alla società serba sulla questione del Kosovo è importante per il futuro dell'intera regione. "Se guardiamo alla nostra posizione in Europa e nel mondo – ha detto Vucic –, risulta chiaro che non posiamo ostacolare il nostro percorso ma dobbiamo invece progredire ed uscire dalla crisi economica in cui versa la regione. Per questo penso che il dialogo interno sia necessario, per avvicinare le nostre richieste alla realtà. Questo lo deve fare però ciascuna delle due parti". Vucic ha aggiunto che si tratta "di un processo difficile e politicamente costoso", ma importante per il futuro della Serbia e della regione. (Seb)