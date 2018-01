I fatti del giorno - Balcani (2)

- Serbia: patriarca Irinej, non potremo mai cedere il Kosovo - La Serbia "non potrà mai" cedere il Kosovo: lo ha dichiarato il capo della Chiesa serba ortodossa, patriarca Irinej, all'emittente "Tv Hram". "Il Kosovo può essere portato via, può essere occupato come lo è oggi, ma la Serbia non potrà mai dire 'lo stiamo dando via', perché quello che è dato via viene perso per sempre, mentre quello che viene preso con la forza, allo stesso modo torna indietro", ha detto Irinej. Il patriarca ha così commentato il progetto di dialogo interno sul Kosovo avviato dalle autorità politiche del paese. Irinej ha inoltre detto di sperare che le massime autorità del paese la pensino allo stesso modo. "Per quanto posso vedere, lo Stato sta facendo grandi sforzi per tenere il Kosovo all'interno della Serbia e trovare una soluzione politica che soddisfi entrambe le parti facendo restare le cose così come sono. Noi non possiamo immaginare la Serbia senza il Kosovo", ha concluso Irinej. (segue) (Res)