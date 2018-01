Kosovo: ambasciatori del Quintetto condannano piani per revisione Tribunale speciale Uck (3)

- Anche il presidente Hashim Thaci è tornato ieri sulla questione indicando che l'abolizione del Tribunale speciale è solamente un'opzione sul tavolo ma non si tratta in ogni caso di un modo per non affrontare la giustizia. "Non è una richiesta che sfida la giustizia o la mette in pericolo", ha commentato il capo dello Stato spiegando che si tratta di una proposta per affrontare tutti i crimini di guerra in Kosovo. "Per questo rispetto ogni decisione dell'Assemblea nazionale" di Pristina, ha detto Thachi ribadendo la sua tesi secondo cui il Tribunale speciale, così come è ora, rappresenta "un'ingiustizia storica" nei confronti del Kosovo. (segue) (Kop)