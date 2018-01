Kosovo: ministro Esteri Pacolli crea gruppo di lavoro per adesione a Consiglio d'Europa (2)

- Lo scorso settembre, il primo ministro del Kosovo Ramush Haraidnaj ha annunciato la decisione di rinunciare al voto sull'adesione di Pristina all'Interpol. Motivando la decisione, Haradinaj ha affermato che molti paesi membri dell'Interpol sono in favore dell'adesione del Kosovo ma ancora manca il sostegno necessario per diventare membro. Il voto per l'adesione di Pristina all'Interpol doveva essere inserito nell'agenda dell'Assemblea generale dell'organizzazione internazionale in programma tra il 26 e il 29 settembre a Pechino. Anche il ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli ha spiegato alla stampa che il Kosovo non è riuscito a convincere al voto favorevole i due terzi dei paesi membri dell'Interpol. La Serbia, non riconoscendo l'indipendenza del Kosovo, è il paese che più si è battuto con la sua attività diplomatica per impedire l'adesione di Pristina. (Kop)