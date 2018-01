Speciale difesa: Kosovo, per presidente Thaci dialogo con Serbia è meccanismo insostituibile

- Il dialogo tra Kosovo e Serbia è un "meccanismo insostituibile" per risolvere i problemi interni al paese: lo ha dichiarato ieri il presidente kosovaro Hashim Thaci, in un'intervista al portale d'informazione "Indeksonline". Rispondendo ad una domanda sul tema dell'iniziativa parlamentare per abolire il Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), Thaci ha indicato che è un'opzione sul tavolo ma non si tratta in ogni caso di un modo per non affrontare la giustizia. "Non è una richiesta che sfida la giustizia o la mette in pericolo", ha commentato il capo dello Stato spiegando che si tratta di una proposta per affrontare tutti i crimini di guerra in Kosovo. "Per questo rispetto ogni decisione dell'Assemblea nazionale" di Pristina, ha detto Thachi ribadendo la sua tesi secondo cui il Tribunale speciale, così come è ora, rappresenta "un'ingiustizia storica" nei confronti del Kosovo.Il Dipartimento di Stato Usa ha condannato duramente nei giorni scorsi i piani per modificare lo statuto istitutivo del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Una nota diffusa dal Dipartimento di Stato Usa ha invitato "i leader politici della Repubblica del Kosovo a mantenere il loro impegno sul lavoro della Corte speciale ed a non modificare l'autorità e la giurisdizione di tale istituzione". "Come ricordato lo scorso 21 dicembre dal segretario di Stato Rex Tillerson, il perseguimento della giustizia nei Balcani non è completo e rimaniamo impegnati nella ricerca della giustizia per le vittime", aggiunge la nota. (Kop)