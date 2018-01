Kosovo: ministro Forze di sicurezza, negoziati con Lista serba su creazione Esercito

- Il ministero per le Forze di sicurezza kosovaro avvierà negoziati intensivi con i rappresentanti politici serbi nel paese per trovare un accordo sulla creazione di un Esercito regolare a Pristina. Lo ha annunciato il ministro kosovaro, Rustem Berisha, come riportato dall'emittente "Rtk". Secondo Berisha, l'obiettivo degli incontri con i rappresentanti del partito politico kosovaro Lista serba, è quello di trovare un consenso di base per la trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) in un Esercito regolare, attraverso modifiche costituzionali. "L'esercito kosovaro potrebbe essere istituito nella prima metà del 2018", ha detto ieri il capo dell'ufficio della presidenza del Kosovo, Bekim Collaku, in un'intervista al quotidiano "Koha Ditore". (segue) (Kop)