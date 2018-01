Montenegro: scossa 5,1 su scala Richter colpisce il nord del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terremoto di magnitudo 5,1 sulla scala Richter ha colpito oggi la parte nord del paese alle ore 11:46. Lo ha riferito l'emittente "Rtcg". L'epicentro è stato registrato nei pressi della località di Plav. Secondo quanto riportato dalla testata, la scossa ha causato danni alle facciate di alcune costruzioni. Una stima dei danni è attesa nelle prossime ore. La scossa è stata avvertita anche in altri paesi della regione balcanica, in particolare in alcune aree di Serbia, Kosovo e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom). (Mop)