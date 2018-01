Kosovo: partito Ldk invita altre forze politiche a non danneggiare rapporti con Usa (2)

- Il Dipartimento di Stato Usa si è unito nei giorni scorsi all'ambasciata di Washington a Pristina nella condanna dei piani per modificare lo statuto istitutivo del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Secondo quanto riportato dal portale d'informazione "Gazeta Express", una nota diffusa dal Dipartimento di Stato Usa invita "i leader politici della Repubblica del Kosovo a mantenere il loro impegno sul lavoro della Corte speciale ed a non modificare l'autorità e la giurisdizione di tale istituzione". "Come ricordato lo scorso 21 dicembre dal segretario di Stato Rex Tillerson, il perseguimento della giustizia nei Balcani non è completo e rimaniamo impegnati nella ricerca della giustizia per le vittime", aggiunge la nota. (segue) (Kop)