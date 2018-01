Kosovo-Stati Uniti: presidente Thaci su Gerusalemme capitale d'Israele, Pristina avrebbe votato contro condanna Onu

- Il Kosovo avrebbe votato con gli Stati Uniti contro la risoluzione Onu di condanna della decisione dell'amministrazione di Donald Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale d'Israele. Lo ha dichiarato il presidente kosovaro Hashim Thaci, in un'intervista al portale d'informazione "Express", citato dal quotidiano "The Times of Israel". Secondo Thaci, se il Kosovo diventasse un paese membro delle Nazioni Unite voterebbe in linea con Washington "tutte le volte", compreso il recente caso della controversa risoluzione di condanna al riconoscimento Usa di Gerusalemme come capitale d'Israele. Solo otto paesi hanno votato in linea con gli Stati Uniti sulla questione di Gerusalemme, contro la risoluzione di condanna dell'Assemblea generale Onu; 53 paesi si sono astenuti.(Kop)