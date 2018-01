Serbia: patriarca Irinej, non potremo mai cedere il Kosovo (2)

- Lo scorso 30 ottobre si è tenuta a Belgrado la prima riunione del gruppo di lavoro dedicato al dialogo pubblico in Serbia sulla questione kosovara. Secondo quanto riportava allora l'emittente "Rts", il capo del gruppo di lavoro nonché direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, ha precisato che l'obiettivo è fornire il sostegno necessario alle attività dedicate all'ascolto e alla raccolta delle diverse opinioni su uno dei temi più importanti per il paese. Lo scorso 16 ottobre Djuric è stato nominato a capo del gruppo di lavoro dell'esecutivo a sostegno di un dialogo interno alla società sulla questione kosovara. Secondo quanto riportava allora un comunicato governativo, il gruppo di lavoro vede il contributo di tutti i ministeri. (segue) (Seb)