Kosovo: capo segreteria presidenza, esercito regolare entro metà 2018 (6)

- La Kosovo Force (Kfor), la forza internazionale della Nato nel paese, "svolge un ruolo importante per la sicurezza" del Kosovo, "ogni riduzione delle truppe sarà basato sulla situazione sul campo" e al momento "non è in agenda": lo ha detto la scorsa settimana a Bruxelles il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, rispondendo alle domande dei giornalisti in un punto stampa prima dell'incontro dei ministri degli Esteri dell'Alleanza atlantica. "Stiamo valutando la situazione su campo", ha aggiunto Stoltenberg, "in un modo che sottolinea per la Nato necessità di rimanere in Kosovo". Per quanto riguarda invece la forza di sicurezza del Kosovo (Ksf), Stoltenberg ha sottolineato che "ogni cambio (del suo) mandato deve essere fatto in accordo con la Costituzione, e con le disposizioni contenute in quest'ultima". (Kop)