Speciale difesa: Kosovo, per capo segreteria presidenza esercito regolare entro metà 2018

- L'esercito kosovaro potrebbe essere istituito nella prima metà del 2018. Lo ha detto il capo dello segreteria della presidenza del Kosovo, Bekim Collaku, in un'intervista al quotidiano "Koha Ditore". Secondo Collaku l'esercito del Kosovo avrebbe potuto essere creato già l'anno scorso, se non fosse stato per "l'insistenza" dei partner strategici ad adempire al processo dei cambiamenti costituzionali. Collaku ha detto tuttavia che gli sforzi per garantire apertura stanno terminando. "Non aspetteremo per sempre", ha aggiunto Collaku sottolineando che la prima metà di quest'anno è un momento adatto per portare a termine il processo di istituzione dell'esercito kosovaro. "Non abbiamo tempo da perdere e il Kosovo ha bisogno del proprio esercito", ha concluso Collaku.La formazione delle Forze armate del Kosovo e la liberalizzazione dei visti per i cittadini nazionali avverranno nel marzo 2018. Lo ha dichiarato nei giorni scorsi il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj, ripreso dai media nazionali. “I cittadini kosovari potranno viaggiare senza dover utilizzare i visti a partire dal marzo del prossimo anno. Le Forze di sicurezza del Kosovo si trasformeranno in esercito entro quella data”, ha spiegato il premier di Pristina. Haradinaj si recherà in visita a Bruxelles il prossimo 18 dicembre per discutere di tali questioni."Le Forze di sicurezza kosovare devono essere trasformate in una vera e propria forza armate dal prossimo anno, ma il Kosovo non avrà un vero Esercito regolare prima del 2028", ha dichiarato in precedenza il vicepresidente del Partito democratico del Kosovo (Pdk) - al governo a Pristina -, Enver Hoxhaj. "Se la decisione sulla trasformazione delle Forze di sicurezza viene presa nel 2018, allora avremo un vero Esercito solamente nel 2028", ha dichiarato Hoxhaj secondo quanto riferisce il quotidiano "Klan Kosova". L'esponente del partito governativo ha spiegato che questo processo richiede infatti molti anni per consolidarsi.Il presidente Hashim Thaci ha dichiarato in precedenza che il Kosovo è uno Stato pienamente funzionante, ma rimangono presenti un “numero ingiustificato” di missioni internazionali a dare "l’impressione di un paese in fase di transizione". Thaci ha dichiarato che “il tempo delle missioni internazionali in Kosovo è passato”. “Rimaniamo grati alla comunità internazionale – ha precisato Thaci -, per tutte le cose positive che ha portato in Kosovo, così come li riteniamo responsabili di tutte le omissioni e fallimenti”. A parere del presidente kosovaro, “ora la responsabilità del nostro viaggio è nelle nostre mani” e, a tale scopo, “dobbiamo urgentemente ricostruire un consenso nazionale sulle questioni di comune interesse”.Thaci ha rimarcato che l’obiettivo di Pristina è indubbiamente l’adesione all’Ue e “non di avere delle missioni internazionali a tempo indeterminato nel paese”. “Nell’estate del prossimo anno, vedremo il termine definitivo del mandato della missione europea Eulex”, ha affermato il presidente kosovaro, il quale è poi tornato ad attaccare il Tribunale speciale per i presunti crimini dell’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck): “La comunità internazionale ha imposto la sua istituzione - ha detto -. Le nostre istituzioni hanno accettato questo passo in quanto, al contrario, saremmo stati senza possibilità di evitare l’istituzione di un altro tribunale internazionale, sotto l’ombrello delle Nazioni Unite”. “Penso che il Tribunale speciale non sarà in grado di fare ciò che proclama, rafforzare il senso di giustizia per le vittime di guerra”, ha aggiunto Thaci, secondo cui mentre la Serbia ha le porte dell’Ue aperte “il Kosovo è tenuto isolato”.La Kosovo Force (Kfor), la forza internazionale della Nato nel paese, "svolge un ruolo importante per la sicurezza" del Kosovo, "ogni riduzione delle truppe sarà basato sulla situazione sul campo" e al momento "non è in agenda": lo ha detto la scorsa settimana a Bruxelles il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, rispondendo alle domande dei giornalisti in un punto stampa prima dell'incontro dei ministri degli Esteri dell'Alleanza atlantica. "Stiamo valutando la situazione su campo", ha aggiunto Stoltenberg, "in un modo che sottolinea per la Nato necessità di rimanere in Kosovo". Per quanto riguarda invece la forza di sicurezza del Kosovo (Ksf), Stoltenberg ha sottolineato che "ogni cambio (del suo) mandato deve essere fatto in accordo con la Costituzione, e con le disposizioni contenute in quest'ultima". (Kop)