Kosovo: ex leader Vetevendosje Ymeri, sentenza a parlamentari testimonia controllo politico su giustizia (2)

- Un tribunale di Pristina ha stabilito che i quattro parlamentari del movimento Vetevendosje sono colpevoli di aver lanciato gas lacrimogeni in parlamento nel 2015. Lo riferisce il portale di informazione "Balkan Insight". I quattro esponenti politici, l'ex leader del movimento Albin Kurti e Donika Kadaj-Bujupi condannati a un anno e 5 mesi, Albulena Haxhiu a un anno e Faton Topalli a tre mesi, hanno ricevuto una sospensione condizionale della pena, pur essendo stati ritenuti responsabili per avere usato le armi e ostacolato un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Le condanne sono sospese per due anni, il che significa che i termini di detenzione diventeranno effettivi solo se sarà commesso un altro reato durante questo periodo di tempo. I quattro parlamentari non erano in aula al momento del pronunciamento della sentenza. (segue) (Kop)