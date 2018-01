Kosovo: premier Haradinaj, governo rispetterà esito iniziativa per abolizione Tribunale speciale Uck (4)

- L’iniziativa non ha raggiunto il quorum in parlamento lo scorso 22 dicembre. A boicottare la convocazione sono stati i deputati della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Movimento Vetevendosje e della Lista serba. I partiti governativi, Partito democratico del Kosovo (Pdk) e Aak, hanno appoggiato l’iniziativa in parlamento. Mentre il movimento Vetevendosje, nonostante il mancato appoggio il 22 dicembre ha evidenziato in questi giorni la volontà di proseguire con un nuovo tentativo nell’Assemblea nazionale per approvare una riforma considerata necessaria. Il deputato di Vetevendosje, Rexhep Selimi, ha assicurato che la posizione del partito non è cambiata rispetto al 2015 e, nonostante la proposta provenga dai partiti governativi Vetevendosje continuerà a considerare il Tribunale un’ingiustizia storica nei confronti di Pristina. Di parere opposto rimane l’ex partito di governo Lega democratica del Kosovo (Ldk), sotto il cui governo (insieme al Pdk) nel 2015 il Tribunale speciale Uck venne istituito come richiesto dalla comunità internazionale. Secondo quanto spiegato dal parlamentare del partito governativo Pdk, Nait Hasani, la proposta in discussione non sarebbe relativa all’abolizione del Tribunale speciale ma sarebbe volta a modificare il carattere “etnico” della Corte, in modo che questa istituzione possa andare a perseguire tutti i crimini e non solo quelli dell’Uck. (segue) (Kop)