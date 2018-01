I fatti del giorno - Balcani (2)

- Serbia: ministro Interno Stefanovic, Usa e Ue si pronuncino su "minacce" di Pristina contro lavoro Tribunale speciale - Stati Uniti ed Ue "devono pronunciarsi in merito alle minacce dei politici di Pristina" contro il lavoro del Tribunale speciale per i crimini commessi dall'Esercito di liberazione nazionale del Kosovo (Uck). Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno della Serbia, Nebojsa Stefanovic, secondo quanto riporta la stampa di Belgrado. Il ministro ha detto di aspettarsi dalla comunità internazionale una reazione a tali minacce, in particolare da parte di Washington e Bruxelles, che sono stati "i maggiori sostenitori di Pristina". "Se la Serbia si sforza di giudicare i criminali di guerra, di fare dei giusti processi che rendano giustizia alle vittime, allora è normale che vogliamo che questo sia fatto in tutto il territorio serbo e per i crimini commessi contro i serbi. Non possiamo permettere che i serbi siano sempre un popolo che può essere ucciso e torturato, a cui possono essere prelevati gli organi senza che nessuno risponda di questo", ha detto Stefanovic. (segue) (Res)