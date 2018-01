Kosovo: capo segreteria presidenza, esercito regolare entro metà 2018 (2)

- La formazione delle Forze armate del Kosovo e la liberalizzazione dei visti per i cittadini nazionali avverranno nel marzo 2018. Lo ha dichiarato nei giorni scorsi il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj, ripreso dai media nazionali. “I cittadini kosovari potranno viaggiare senza dover utilizzare i visti a partire dal marzo del prossimo anno. Le Forze di sicurezza del Kosovo si trasformeranno in esercito entro quella data”, ha spiegato il premier di Pristina. Haradinaj si recherà in visita a Bruxelles il prossimo 18 dicembre per discutere di tali questioni. (segue) (Kop)