Kosovo: ministro Esteri Pacolli, Sofia sosterrà processo di integrazione euro-atlantica di Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria continuerà a sostenere il Kosovo nel processo di integrazione euro-atlantica anche durante la sua presidenza di turno. Lo ha detto il ministro degli Esteri kosovaro, Behgjet Pacolli, in un'intervista al quotidiano kosovaro "Koha Ditore". Pacolli ha sottolineato di essere fiducioso sul fatto che la Bulgaria, che detiene la presidenza di turno del Consiglio Ue nel primo semestre del 2018, nel sostenere le prospettive europee e di ingresso nella Nato di Pristina. Secondo Pacolli, la presidenza bulgara è una "buona notizia" non solo per il Kosovo ma anche per l'intera regione dei Balcani occidentali. (Kop)