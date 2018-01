Speciale difesa: Kosovo, ambasciatore Usa Delawie, modifiche a Tribunale speciale Uck dannose per integrazione euro-atlantica

- L'approvazione della legge per ridurre le attuali competenze del Tribunale speciale per i presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) avrebbe gravi ripercussioni per il percorso di integrazione di Pristina nell'Ue e per i suoi rapporti con gli Stati Uniti. Lo ha affermato l'ambasciatore Usa in Kosovo, come riportato dal quotidiano "Bota Sot". "Gli Stati Uniti non sostengono questo, o altri tentativi, che puntano a danneggiare la cooperazione con questo Tribunale, che io credo sia decisivo dal momento che assicurerà la giustizia per le vittime dei crimini di guerra", ha dichiarato l'ambasciatore.Lo scorso 22 dicembre, l’Assemblea nazionale kosovara non è riuscita a raggiungere il quorum per la sessione straordinaria che doveva approvare l'abolizione dell'attuale legge sul Tribunale speciale contro i crimini di guerra, convocata su iniziativa del governo. A boicottare la convocazione sono stati i deputati della Lega democratica del Kosovo, Vetevendosje e della Lista serba. Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha dichiarato oggi che rispetterebbe ogni decisione presa dall'Assemblea nazionale sulle modifiche da apportare al Tribunale speciale per i presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Secondo quanto spiegato dal premier, in un'intervista all'emittente "Rtv Dukagjini", il suo partito Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) voterebbe in favore delle modifiche legislative per abolire alcune delle attuali competenze del Tribunale speciale.Come emerso ieri, la recente iniziativa dei parlamentari kosovari per la modifica dell'attuale legge istitutiva del Tribunale speciale per i presunti crimini dell'Uck sarebbe stata approvata dal presidente Hashim Thaci. Ad ammetterlo è stato lo stesso capo dello stato kosovaro, in un'intervista all'emittente "Radio Free Europe", precisando che non ha incoraggiato l'iniziativa ma che l'avrebbe promulgata se questa avesse ottenuto i voti necessari nell'Assemblea nazionale di Pristina. Secondo Thaci, tale sviluppo in Kosovo non sarebbe stato un atto contrario agli alleati internazionali."Anche oggi ritengo che il Tribunale speciale sia un'ingiustizia storica, specialmente ora che il Tribunale penale dell'Aja per i crimini nell'ex Jugoslavia ha cessato la sua attività", ha dichiarato Thaci chiedendosi perché il Kosovo deve avere un trattamento diverso rispetto agli altri paesi dei Balcani coinvolti nel conflitto degli anni Novanta. (Kop)