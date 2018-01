Kosovo: Dipartimento di Stato Usa condanna piani di modifica Tribunale speciale Uck (3)

- Il primo ministro Haradinaj ha ribadito, in un'intervista all'emittente "Rtv Dukagjini", la posizione espressa nei giorni scorsi sul fatto che rispetterebbe ogni decisione presa dall'Assemblea nazionale sulle modifiche da apportare al Tribunale speciale Uck. Come affermato da Haradinaj, l’iniziativa avviata da 43 parlamentari kosovari è “legittima” e dovrebbe avere “un epilogo nell’Assemblea nazionale” di Pristina. Per il primo ministro kosovaro, i parlamentari del paese hanno diritto a esprimere la loro posizione sul Tribunale speciale nonostante le indicazioni della comunità internazionale. A detta del premier, inoltre, il suo partito Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) voterebbe certamente a favore delle modifiche legislative per abolire alcune delle attuali competenze del Tribunale speciale. (segue) (Kop)