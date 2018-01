Serbia: presidente Vucic, poco probabile intesa con Kosovo nel 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe positivo trovare un'intesa sul Kosovo entro la fine del 2018: lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic, dicendosi tuttavia non ottimista sulle prospettive di un accordo reciprocamente accettabile con i kosovari. "Continuo a pensare che le possibilità di un accordo reciprocamente accettabile siano inferiori al 5 per cento", ha dichiarato Vucic in un'intervista al quotidiano "Vecernje Novosti", nella quale ha precisato che le difficoltà sono legate anche alle divergenze interne alla classe politica serba sulla delicata questione. Nell'intervista di fine anno, il presidente serbo ha ribadito inoltre l'interesse di Belgrado a mantenere una politica di neutralità militare nei confronti della Nato e della Russia. Rispondendo poi un altra domanda, Vucic è poi tornato sulla questione del Kosovo, affermando che Pristina non riceverà un seggio alle Nazioni Unite nel 2018. (Seb)