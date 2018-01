I fatti del giorno - Balcani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: ambasciatore Usa Delawie, modifiche a Tribunale speciale Uck dannose per integrazione euro-atlantica - L'approvazione della legge per ridurre le attuali competenze del Tribunale speciale per i presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) avrebbe gravi ripercussioni per il percorso di integrazione di Pristina nell'Ue e per i suoi rapporti con gli Stati Uniti. Lo ha affermato l'ambasciatore Usa in Kosovo, come riportato dal quotidiano "Bota Sot". "Gli Stati Uniti non sostengono questo, o altri tentativi, che puntano a danneggiare la cooperazione con questo Tribunale, che io credo sia decisivo dal momento che assicurerà la giustizia per le vittime dei crimini di guerra", ha dichiarato l'ambasciatore. (segue) (Res)