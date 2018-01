Kosovo: prosegue dibattito su ridimensionamento ruolo Tribunale speciale Uck (4)

- Fortemente critico nei confronti del Tribunale speciale è stato anche il presidente kosovaro Hashim Thaci, il quale ha ammesso che avrebbe promulgato l'iniziativa dei parlamentari per l'abolizione del Tribunale speciale per i presunti crimini Uck. In un'intervista all'emittente "Radio Free Europe”, Thaci ha precisato che, pur non avendo incoraggiato l'iniziativa, l'avrebbe promulgata se questa avesse ottenuto i voti necessari nell'Assemblea nazionale di Pristina. Secondo Thaci, tale sviluppo in Kosovo non sarebbe stato un atto contrario agli alleati internazionali. "Anche oggi ritengo che il Tribunale speciale sia un'ingiustizia storica, specialmente ora che il Tribunale penale dell'Aja per i crimini nell'ex Jugoslavia ha cessato la sua attività", ha dichiarato Thaci chiedendosi perché il Kosovo deve avere un trattamento diverso rispetto agli altri paesi dei Balcani coinvolti nel conflitto degli anni Novanta. (segue) (Kop)