Kosovo: prosegue dibattito su ridimensionamento ruolo Tribunale speciale Uck (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche dall’ambasciata Usa a Pristina è arrivata una dura reazione, volta a scoraggiare la discussa iniziativa. Secondo l'ambasciatore Usa in Kosovo, Greg Delawie, scrive il quotidiano "Bota Sot”, l'approvazione della legge per ridurre le attuali competenze del Tribunale speciale Uck avrebbe gravi ripercussioni per il percorso di integrazione di Pristina nell'Ue e per i suoi rapporti con gli Stati Uniti. "Gli Stati Uniti non sostengono questo, o altri tentativi, che puntano a danneggiare la cooperazione con questo Tribunale, che io credo sia decisivo dal momento che assicurerà la giustizia per le vittime dei crimini di guerra", ha dichiarato l'ambasciatore. (segue) (Kop)