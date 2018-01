Kosovo: prosegue dibattito su ridimensionamento ruolo Tribunale speciale Uck (8)

- Dopo la recente cessazione dell’attività del Tribunale penale internazionale per i crimini nell’ex Jugoslavia, la Corte speciale per i crimini dell’Uck sembra pronta invece ad avviare la sua attività. Si tratta di un'istituzione giuridica diversa, in quanto pur avendo la sede a l'Aja come l'altro Tribunale, non è considerato una Corte internazionale essendo stato istituito in base alle leggi kosovare. Proprio questa sua particolarità viene ritenuta da molti a Pristina come "un'ingiustizia" rispetto agli altri paesi coinvolti nel conflitto dei Balcani. In ogni caso, a metà dicembre il ministro della Giustizia di Pristina Abelard Tahiri ha annunciato che il Tribunale speciale è pronto ad avviare le indagini. (segue) (Kop)