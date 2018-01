I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo: tribunale ordina liberazione ex leader Vetevendosje Kurti - Il tribunale di Pristina ha ordinato la scarcerazione dell'ex leader del principale partito di opposizione kosovaro, il movimento Vetevendosje, Albin Kurti e un altro deputato della medesima formazione politica, Donika Kadaj-Bujupi, durante la seduta di oggi nell'ambito del processo per i quattro esponenti del movimento, accusati di aver lanciato gas lacrimogeni in parlamento nel 2015. Lo riferisce il sito di informazione "Balkan Insight". Il tribunale ha stabilito che non c'erano motivazioni legali per mantenere i due parlamentari in stato di detenzione. Nessun'altra misura cautelare è stata disposta per i due imputati, i cui mandati di arresto sono stati emessi lo scorso novembre dopo, che non si erano presentati in aula. Oltre a Kurti e Kadaj-Bujupi, gli altri due parlamentari di Vetevendosje accusati di aver usato un'arma o un dispositivo pericoloso e di aver ostacolato un pubblico ufficiale in servizio, sono Albulena Haxhiu e Faton Topalli. Per quest'ultimo, il pubblico ministero ha ritirato la prima accusa di reato. Il verdetto per i quattro parlamentari è previsto il 3 gennaio 2018. (segue) (Res)