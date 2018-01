Kosovo: Dipartimento di Stato Usa condanna piani di modifica Tribunale speciale Uck (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia posizione non è cambiata rispetto al 2015 - ha spiegato Thaci in un'intervista televisiva -. L'istituzione del Tribunale speciale è un'ingiustizia storica nei confronti del Kosovo e dell'Uck". Il presidente kosovaro ha dichiarato di non aver commesso un errore un anno e mezzo fa concedendo il via libera all'istituzione di questo organismo, in quanto ha subito pressioni in tal senso dalla comunità internazionale in modo da non compromettere il percorso di integrazione di Pristina nelle organizzazioni internazionali. E proprio dalla comunità internazionale sono arrivate reazioni molto dure alla proposta in discussione nel parlamento di Pristina. Nei giorni scorsi l’ambasciatore dell’Unione europea in Kosovo, Nataliya Apostolova, ha definito “terribile” l’iniziativa, mentre la portavoce Ue Maja Kocijancic ha confermato che le parole della rappresentante Ue a Pristina valgono come posizione ufficiale di Bruxelles. (segue) (Kop)