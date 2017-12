Kosovo: ministro Esteri Pacolli auspica liberazione attivista Vetevendosje Kurti (2)

- Oltre a Kurti, anche altri due parlamentari del Movimento Vetevendosje sono stati fermati: Albulena Haxhiu e Donika Kadaj-Bujupi. Il tribunale di Pristina aveva emesso un mandato di arresto nei confronti dei tre deputati, dopo che non si erano presentati ad un'udienza sul caso che li vede coinvolti. L'accusa è relativa al lancio di fumogeni in parlamento avvenuto lo scorso anno per fare ostruzione alla ratifica dell'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro e all'istituzione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba. Entrambi i provvedimenti non sono stati ancora approvati dal parlamento del Kosovo e rimangono come i principali passi richiesti dall'Ue per progredire nel percorso di integrazione. (Kop)