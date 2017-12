Serbia: ministro Esteri Dacic, Mosca non consentirà mai che Kosovo entri in Nazioni Unite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non permetterà mai che il Kosovo entri a far parte delle Nazioni Unite. Lo ha detto il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic sottolineando come senza l'approvazione da parte di Mosca il Kosovo non sarà mai in grado "di essere riconosciuto da ogni nazione". Secondo quanto riferito dal portale di informazione "Independent Balkan News Agency", Dacic ha affermato che "sono passati dieci anni e il Kosovo non è ancora riuscito a essere riconosciuto da tutti gli stati. Non sarà mai in grado di ottenere questo", ha aggiunto il capo della diplomazia serba sottolineando che Belgrado non farà mai "compromessi" a scapito dei propri "interessi". (Seb)