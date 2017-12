Difesa: Kosovo, Multinational battle group west raggiunge piena operatività (2)

- Il Mngb-W, di stanza a Pec presso la base di “Villaggio Italia”, è costituito da unità italiane, austriache, slovene e moldave ed effettua continue attività addestrative finalizzate al mantenimento degli elevati standard di reattività e prontezza operativa richiesti alle forze di Kfor. Il Mngb-W, in accordo con la risoluzione 1244 delle Nazioni Unite, ha il compito di garantire la sicurezza del monastero ortodosso di Decane (Kosovo), in qualità di first responder,e di fornire il supporto alle Forze di sicurezza locali per la parte occidentale del paese, assicurando la libertà di movimento e garantendo un ambiente sicuro e protetto nell’area dell’operazione “Joint enterprise”. (Com)