Kosovo: presidente Thaci, avrei approvato abolizione Tribunale speciale crimini Uck (4)

- Il Tribunale speciale per i presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo non ha pregiudizi etnici, proteggerà i suoi testimoni dalle intimidazioni e garantirà una giustizia imparziale e indipendente, ha detto nei giorni scorsi la presidente della neonata istituzione giudiziaria kosovara, Ekaterina Trendafilova, in un'intervista rilasciata all’agenzia d’informazione “Birn”, il network di giornalismo investigativo della regione dei Balcani. Trendafilova ha detto che il tribunale, con sede all’Aia, processerà gli ex esponenti dell’Uck per le violazioni dei diritti umani commesse durante e dopo la guerra. La giudice ha garantito che le sentenze non saranno etnicamente di parte, poiché perseguiranno solo le persone sospettate di atti criminali, e non l’intera organizzazione. Trendafilova ha promesso inoltre che la corte proteggerà adeguatamente i suoi testimoni, visti anche i fallimenti in tutti i precedenti tentativi di perseguire i combattenti dell'Uck, e ha espresso la speranza che il suo lavoro contribuirà a migliorare lo stato di diritto in Kosovo. Trendafilova è una giudice di grande esperienza e ha già seguito diversi casi presso la Corte penale internazionale. (segue) (Kop)