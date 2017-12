Kosovo: presidente Thaci, avrei approvato abolizione Tribunale speciale crimini Uck (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 13 dicembre il ministro della Giustizia di Pristina, Abelard Tahiri, ha annunciato che il Tribunale speciale è pronto ad avviare le sue attività. Secondo quanto dichiarato dal ministro durante il programma televisivo "Euro Tribuna", trasmesso dall'emittente televisiva "Rtk", i procuratori del Tribunale speciale, incaricato di fare chiarezza sui crimini commessi nel conflitto della fine degli anni Novanta, dovrebbero avviare le indagini nei prossimi giorni. Tahiri ha assicurato che, come ministro del governo di Pristina, farà quanto possibile per garantire il diritto della famiglie dei detenuti di visitare i loro parenti durante i processi. In una precedente intervista rilasciata all'agenzia di stampa macedone "Mia", Trendafilova si era espressa sul fatto che gfra i possibili imputati del Tribunale speciale per i crimini dell'Uck ci sarebbero anche alcuni esponenti di vertice dell'attuale leadership politica kosovara. Per questo motivo, c'è una crescente attesa per l'operato di questo organismo che opere in base al diritto kosovaro anche se la sua sede è nei Paesi Bassi. "Siamo pienamente operativi", ha assicurato Trendafilova, la quale ha precisato che dato che si tratta di crimini di guerra "non esiste immunità per nessuno, a prescindere dalla carica ricoperta". (segue) (Kop)