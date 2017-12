Serbia: presidente Vucic, dibattito più serio su questione kosovara in primavera

- Serve iniziare un dibattito più serio sulla questione kosovara, in un'ottica di dialogo interno al paese, da affrontare in primavera. Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, citato dai media serbi e ripreso dall'emittente televisiva kosovara "Rtk". Secondo Vucic, la questione del Kosovo è molto importante soprattutto sotto il profilo del dialogo interno. "È importante che le persone abbiano dimostrato in ogni modo fino a che punto vogliono esprimere le loro diverse opinioni rispetto al Kosovo", ha affermato Vucic che ha rimarcato la "capacità democratica" della società serba nel parlare e cercare di risolvere i problemi, anche se "siamo attualmente lontani da una soluzione", ha aggiunto Vucic. "Spero e credo che in futuro riusciremo a razionalizzare le nostre richieste e la nostra politica e preservare ciò che appartiene al nostro popolo. Credo che saremo in grado di iniziare questa primavera con questo tipo di processo", ha concluso Vucic che ha parlato con i cronisti a margine di un evento pubblico presso la città serba di Lebane. (Seb)