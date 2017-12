I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: ministro Esteri Pacolli auspica liberazione attivista Vetevendosje Kurti - L'attivista del movimento Vetevendosje Albin Kurti non è un criminale e andrebbe liberato. Lo ha detto il vice primo ministro e ministro degli Esteri kosovaro, Behgjet Pacolli, manifestando il suo supporto all'attivista kosovaro tramite il suo profilo Facebook. Kurti si trova in carcere perché accusato di incidenti in parlamento avvenuti lo scorso anno. “Credo che la giustizia debba focalizzarsi pià sui veri criminali. Albin non lo è. Nei paesi europei sarebbe già libero", ha aggiunto Pacolli. Il Tribunale di Pristina ha disposto, lo scorso 24 novembre, un mese di carcere per i tre deputati del Movimento Vetevendosje arrestati nei pressi dell'Assemblea nazionale kosovara. Tra le persone arrestate anche Albin Kurti, tra i leader dello schieramento di opposizione. (segue) (Res)