Balcani: procuratore capo Tpi Brammertz esprime rammarico per mancate condanne

- Il Tribunale penale per i crimini nell'ex Jugoslavia, che nei giorni scorsi ha cessato la sua attività, avrebbe potuto condannare i generali croati Ante Gotovina e Mladen Markac, il primi ministro kosovaro Ramush Haradinaj e l'ex capo di Stato maggiore dell'esercito jugoslavo, Momcilo Perisic. Lo ha dichiarato oggi Serge Brammertz, procuratore capo del Tribunale internazionale, in un'intervista al quotidiano serbo "Vecernje Novosti". "Non siamo soddisfatti (con le assoluzioni), in quanto il Tribunale ha lavorato con le migliori prove a nostra disposizione, ma i giudici non hanno concordato con noi", ha dichiarato Brammertz. "Tuttavia, è anche importante dire che abbiamo dimostrato in tutti questi casi che i reati sono stati commessi, e che il materiale di questi casi sarà utile ai pubblici ministeri nazionali se vogliono continuare a perseguire questi crimini", ha aggiunto. Rispondendo poi ad una domanda sul perché i condannati serbi nel Tribunale internazionale abbiano ottenuto molti più anni totali di condanne rispetto ai croati e musulmani bosniaci, Brammertz ha risposto che "i serbi hanno combattuto in Croazia, in Bosnia Erzegovina e in Kosovo, ed i loro leader hanno commesso una terribile pulizia etnica in tutti questi posti". (segue) (Res)