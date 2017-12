Balcani: procuratore capo Tpi Brammertz esprime rammarico per mancate condanne (4)

- Sono state in tutto 161 le persone, inclusi capi dello stato e premier dei paesi balcanici, che hanno affrontato un processo per crimini di guerra all'Aia. I condannati sono stati 90 mentre i testimoni ascoltati sono stati in tutto 4.650. Gli atti dei processi sono composti da un totale di 2,5 milioni di pagine. Il Tribunale internazionale ha emesso nei 24 anni di attività sentenze di condanna per una durata complessiva di 758 anni di carcere nei confronti dei serbi, a fronte di 166 anni di carcere a cui sono stati condannati i croati e a 41,5 anni di carcere per i bosniaci musulmani. L'ex presidente della Serbia Slobodan Milosevic è stato arrestato in base ai capi d'accusa presentati nel 1999 che lo hanno imputato di crimini ai danni della popolazione albanese in Kosovo. Si è trattato del primo processo a un capo di stato celebrato davanti a un tribunale internazionale. La procura ha esteso in seguito i capi d'imputazione anche a fatti riguardanti la Croazia e la Bosnia. Milosevic è morto in carcere nel 2006 in circostanze ancora non del tutto chiarite. (segue) (Res)