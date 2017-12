Difesa: Kosovo, Multinational battle group west raggiunge piena operatività

- Il Multinational battle group west (Mngb-W), a guida italiana, su base 185 esimo reggimento artiglieria paracadutisti “Folgore”, ha raggiunto la piena operatività a seguito della conclusione delle attività addestrative che hanno visto coinvolta la componente operativa del battaglione di manovra. Lo riferisce un comunicato. In particolare, la compagnia “Papa”, formata sia da personale italiano che da personale moldavo, ha ultimato un intenso addestramento caratterizzato da attività congiunte attinenti controllo della folla, trasporto tattico a mezzo elicottero in risposta ad una possibile crisi e indottrinamento specifico sul riconoscimento delle mine anti-uomo. (segue) (Com)