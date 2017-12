Kosovo: presidente Thaci, avrei approvato abolizione Tribunale speciale crimini Uck (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante un recente incontro a Pristina, Tahiri e Trendafilova hanno discusso sul mandato del Tribunale speciale e sulla cooperazione con le autorità di Pristina: il ministro kosovaro ha auspicato che il Tribunale speciale avvii "un processo trasparente nel rispetto dei diritti umani" e ha illustrato il lavoro del governo di Pristina per sostenere tali sviluppi. Nel corso della sua visita Trendafilova non ha incontrato altri esponenti istituzionali di Pristina: il presidente Hashim Thaci, il premier Ramush Haradinaj e il presidente del parlamento Kadri Veseli. Due sarebbero le ragioni per la scelta di non incontrare i vertici della leadership politica kosovara: presidente e premier potrebbero rientrare nella rosa dei nomi delle persone indagate dal Tribunale, in quanto ex comandanti dell'Uck; inoltre i politici di Pristina si sono espressi in modo fortemente critico nei confronti del Tribunale guidato da Trendafilova definendolo "un mostro giuridico". La visita del giudice bulgaro alla guida del Tribunale speciale rientra nelle indagini condotte dall'istituzione da lei guidata sul conflitto nei Balcani negli anni 1998-1999. Nel gennaio 2017 Trendafilova ha lanciato ufficialmente il suo lavoro volto al rafforzamento della sua squadra per condurre le indagini sui presunti crimini degli esponenti dell'Uck. (Kop)