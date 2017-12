Sicurezza: Viminale, espulso 28nne kosovaro in contatto con estremisti islamici attivi in scenario siro-iracheno (2)

- Inoltre, a seguito di mirati approfondimenti condotti dal Servizio per il contrasto all'estremismo e terrorismo esterno della direzione centrale di polizia di prevenzione e dalla Digos di Brescia, sono stati rilevati i suoi costanti contatti con estremisti islamici attivi nel teatro siro-iracheno, alcuni dei quali implicati in progettualità ostili. Per questi motivi il ministro dell’Interno Minniti ha firmato il decreto di espulsione per motivi di sicurezza dello Stato e il cittadino kosovaro è stato rimpatriato, con accompagnamento nel proprio paese, con un volo decollato dalla frontiera aerea di Milano-Malpensa e diretto in Kosovo. (Com)