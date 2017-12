I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo: ambasciatore britannico denuncia scarsi risultati nella lotta alla corruzione - La principale sfida per il Kosovo è quella di combattere la corruzione, specialmente fra gli alti funzionari. Lo ha dichiarato l’ambasciatore britannico a Pristina, Ruairi O’Connell, come riferisce l’emittente televisiva “Klan Kosova”. “La corruzione distrugge il paese, limitando o impedendo lo sviluppo economico”, ha affermato il diplomatico durante un evento pubblico. O’Connell ha poi sottolineato come il Kosovo non sia riuscito a stabilire un record positivo sul fronte della lotta alla corruzione, vista la mancanza di arresti fra le alte sfere della politica e dell’amministrazione. (segue) (Res)