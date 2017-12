Albania: governatore Banca centrale "nel 2018 in vigore le misure per frenare diffuso utilizzo dell'euro"

- Nella prima metà del 2018 entreranno in vigore in Albania le misure previste per frenare il diffuso utilizzo dell'euro sul mercato locale. Lo ha annunciato il governatore della Banca centrale di Tirana Gent Sejko, intervenuto alla cerimonia di fine anno organizzata dall'associazione delle banche operanti in Albania. "Insieme agli istituti di credito dobbiamo impegnarci per ottenere i risultato attesi, traducendoli in un maggiore utilizzo della moneta locale, il lek, nell'economia del paese", ha dichiarato Sejko. Le rimesse dagli immigrati, che in gran parte vivono in Europa, gli stretti rapporti commerciali ed economici con i paesi dell'Unione europea, ma anche con i vicini come il Montenegro ed il Kosovo che fanno uso dell'euro, hanno fatto si che la moneta unica abbia un'ampia diffusione in Albania. L'intenzione della Banca centrale però, "non è quello di eliminare l'euro, ma di aumentare gradualmente l'uso del lek nell'economia del paese", ha spiegato Sejko in un'intervista rilasciata nei mesi scorsi. (segue) (Alt)