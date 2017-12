I fatti del giorno – Balcani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: presidente parlamento Veseli, dialogo unica alternativa per questioni irrisolte - Il dialogo è l’unica alternative per risolvere le questioni in sospeso. Lo ha detto il presidente del parlamento kosovaro, Kadri Veseli, durante un dibattito organizzato dall’Istituto democratico del Kosovo sul dialogo con la Serbia. Veseli ha sottolineato il ruolo del parlamento in questo processo, affermando di conoscere bene “il percorso del conflitto” in quanto è stato parte della “guerra di liberazione”, una fase in cui il dialogo non è stato preso in considerazione fra le soluzioni possibili. Il presidente del parlamento kosovaro ha detto che nel dialogo con Belgrado sono stati raggiunti importanti risultati, ma anche problemi perché i serbi continuano a porre una serie di ostacoli spendendo decine di migliaia di euro in strutture parallele che cercano di limitare la sovranità del Kosovo. (segue) (Res)