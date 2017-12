I fatti del giorno – Balcani (5)

- Serbia: presidente Vucic, probabilmente non rinnoverò candidatura presidenziali 2022 - Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha affermato oggi che non si candiderà probabilmente alle elezioni presidenziali del 2022 per il secondo mandato. Vucic ha affermato in una dichiarazione alla stampa internazionale riportata dall'emittente radiotelevisiva "B92" che "la mia idea è quella di finire il lavoro in questo ufficio nei prossimi quattro anni e mezzo e questo è quanto". Vucic ha detto che "con il 99 per cento delle probabilità non mi candiderò ancora e non intendo nemmeno tornare alla posizione del premier". Vucic ha inoltre annunciato una propria proposta per risolvere la questione del Kosovo nel mese di aprile. Il presidente di Belgrado ha affermato che "tale proposta verrà presentata per prima al popolo serbo e poi alla comunità internazionale". (Res)