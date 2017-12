Kosovo: Assemblea nazionale non raggiunge quorum per seduta straordinaria su Tribunale speciale

- L’Assemblea nazionale kosovara non è riuscita a raggiungere il quorum per la sessione straordinaria che doveva votare la legge sul Tribunale speciale contro i crimini di guerra, convocata su iniziativa del governo. A boicottare la convocazione sono stati i deputati della Lega democratica del Kosovo, Vetevendosje e della Lista serba, come riferisce il portale “Prishtina Insight”. Gli ambasciatori di Stati Uniti e Regno Unito a Pristina hanno immediatamente espresso la propria preoccupazione per quello che è stato ritenuto come un intervento atto a respingere l’istituzione di una corte basata sul modello dell’Aia. “L’idea di modificare la legge sul Tribunale speciale potrebbe isolare il Kosovo a livello globale, un salto indietro nella storia”, ha scritto su Twitter l’ambasciatore Usa Greg Delawie. (Kop)