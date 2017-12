Il Comandante Generale Tullio Del Sette in visita al Contingente dei Carabinieri del Kosovo

- Il Comandante Generale Tullio Del Sette ha voluto far sentire la sua presenza, in occasione delle festività, alle donne e agli uomini dell’Arma che lavorano all'estero in questi giorni di festa, per ringraziarli del loro impegno ed esprimere i suoi voti augurali per il Natale e l’anno nuovo e si è recato a far visita al Contingente Msu schierato a Pristina, nel Kosovo. Al suo arrivo presso la sede del Reggimento Msu, il Generale Del Sette è stato accolto dal Comandante del Reggimento, Colonnello Marco Di Stefano, con la Guardia schierata, che ha reso gli onori di rito alla Personalità. Quindi ha tenuto una riunione con il personale, al quale hanno partecipato i Carabinieri delle missioni Kfor ed Eulex e quelli di stanza presso le Ambasciate d’Italia in Kosovo e in Macedonia. Nel corso della mattinata, il Comandante Generale ha incontrato anche l’Ambasciatore italiano in Kosovo Piero Cristoforo Sardi, il Comandante di Kfor Gen. D. EI Salvatore Cuoci, il Ministro dell’Interno del Kosovo Dott. Flamur Sefaj e il Direttore Generale della Kosovo Police Shpend Maxhuni. (Ren)