Balcani: presidente kosovaro Thaci, Tribunale speciale Uck "ingiustizia storica" verso Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituzione del Tribunale speciale per i presunti crimini di guerra dell'Esercito di Liberazione del Kosovo (Uck), nel corso del conflitto degli anni Novanta, è stata "un'ingiustizia storica" nei confronti di Pristina. Questa l'opinione del presidente kosovaro, Hashim Thaci, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa macedone "Mia". "La mia posizione non è cambiata rispetto al 2015 - ha spiegato Thaci in un'intervista televisiva -. L'istituzione del Tribunale speciale è un'ingiustizia storica nei confronti del Kosovo e dell'Uck". Il presidente kosovaro ha dichiarato di non aver commesso un errore un anno e mezzo fa concedendo il via libera all'istituzione di questo organismo, in quanto ha subito pressioni in tal senso dalla comunità internazionale in modo da non compromettere il percorso di integrazione di Pristina nelle organizzazioni internazionali. (segue) (Kop)