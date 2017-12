Kosovo: vicepremier Hoxhaj invita paesi arabi a riconoscimento indipendenza (2)

- Il dialogo tra Kosovo e Serbia ha senso solo se si potrà concludere con il reciproco riconoscimento, ha affermato nei giorni scorsi il primo ministro di Pristina, Ramush Haradinaj. Rispondendo in parlamento ad una domanda del deputato del partito di opposizione Movimento Vetevendosje, il premier ha detto che l'accordo tra Kosovo e Serbia in materia di giustizia "è un prodotto del dialogo mediato a Bruxelles" che "quantomeno punta a dare inizio ad una attività giudiziaria nel nord". "Di certo non dico che è perfetto ma è un inizio", ha affermato Haradinaj aggiungendo: "Non c'è logica per il Kosovo nel continuare il dialogo se questo non finisce con il reciproco riconoscimento con la Serbia". (segue) (Kop)