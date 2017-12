I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo: vicepremier Hoxhaj invita paesi arabi a riconoscimento indipendenza - Il vicepremier kosovaro Enver Hoxhaj ha ringraziato l'Arabia Saudita per il sostegno al riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. Al contempo, Hoxhaj ha messo in luce il rifiuto di riconoscere l'indipendenza di Pristina da parte di molti paesi arabi. L'occasione per esprimere queste posizioni è stato l'incontro di oggi presso il centro di ricerca dell'Istituto Re Faisal, a Riad. "Quando c'è stata l'indipendenza del Kosovo (nel 2008) ci aspettavamo che ci sarebbe stata un ondata di sostegno e di riconoscimenti da parte dei paesi arabi e islamici, ma ciò non è avvenuto", ha affermato il vicepremier come riportato dall'emittente "Rtk". "E' assurdo che, a dieci anni dall'indipendenza, molti paesi arabi ancora non riconoscono il Kosovo", ha aggiunto. (segue) (Res)