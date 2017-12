Kosovo: fonti stampa, primi 100 giorni del governo Haradinaj trascorsi senza accordo su liberalizzazione visti Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto ieri l quotidiano kosovaro “Zeri” ha riferito che il premier del Montenegro, Dusko Markovic, si recherà in Kosovo all’inizio del prossimo anno. Secondo il giornale la visita si svolgerà su invito dell’omologo Haradinaj. Stando a quanto riferito citando fonti ufficiali dell’esecutivo di Podgorica, non c’è ancora un accordo sul periodo in cui si svolgerà la visita e che il Montenegro considera la questione sulla demarcazione dei confini già chiusa. Il vicepremier Fatmir Limaj ha ribadito che il governo di Pristina sta cercando di costruire un "consenso nazionale" sulla questione dell'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. (Kop)