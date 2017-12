Difesa: consulente presidenziale kosovaro, avremo delle Forze armate nel 2018 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione militare della Nato Kfor rappresenta al momento l'unico esercito presente in Kosovo per il mantenimento della pace, ha dichiarato nei giorni scorsi il comandante della missione Kfor, generale Salvatore Couci, parlando ad un'emittente serba secondo quanto riportato oggi dal quotidiano "Zeri". "Le Forze di sicurezza del Kosovo non sono un Esercito; reagiscono in caso di disastri naturali - ha precisato Cuoci -. Sono bene addestrate per questo, ma le istituzioni del Kosovo vogliono trasformale in un Esercito; questo processo dovrebbe quindi essere avviato nel rispetto della Costituzione". (Kop)